Северная Ирландия ставит на паузу таможенные проверки, введенные после "брексита"

Министр сельского хозяйства Cеверной Ирландии, юнионист Эдвин Путс распорядился приостановить таможенные проверки товаров, поступающих в североирландские порты из остальной части Великобритании. Министр заявил, что провел юридические консультации по поводу законности этого шага, с кем именно - не уточняется.

Проверки проводятся по условиям Североирландского протокола - документа, согласованного ЕС и Великобританией в связи с "брекситом". Там прописано, что Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки товаров из других частей Соединенного Королевства.

Решение Путса вызвало протест и в политической верхушке региона, и в соседней Ирландии. Дублин заявил, что оно нарушает международные договоренности. Североирландский протокол остается камнем преткновения в диалоге Лондона и Брюсселя в период после"брекиста", стороны вновь вернутся к его обсуждению в конце февраля.