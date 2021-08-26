Франция и Ирландия дружат против Англии

Эммануэль Макрон прибыл со своим первым визитом в Ирландскую республику после вступления в должность президента Франции. Его страна решительно поддерживала Ирландию в трудном процессе выхода из Евросоюза соседней Великобритании. А теперь Париж находится на стороне Дублина в спорах с Лондоном по поводу так называемого "североирландского протокола", который призван не допустить восстановления государственной границы по острову Ирландия. После «брексита» Соединённое Королевство и ЕС делят запасы рыбы, которые перестали быть общими.

«Само существование Европейского Союза зависит от солидарности и единства, - сказал Макрон. - Мы позаботимся о том, чтобы соблюдались подписанные после очень длительных переговоров соглашения, например, о рыболовстве, и некоторые хорошо известные протоколы. Мы говорим ирландцам честно: мы никогда вас не подведём ».

Но в ходе своего визита французский президент пытался разрешить и разногласия с хозяевами. Ирландия - одна из трёх стран ЕС, которые не поддерживают введение минимальной ставки корпоративного налога в размере 15%. На данный момент 130 стран подписали соглашение об этом под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. Макрон похвалил экономическую модель Ирландии последних десятилетий, предусматривающую налоговые льготы, но призвал её обновить:

"Я думаю, что сейчас ситуация стала другой. Постковидный мир - новый, - продолжал французский президент. Так что, вероятно, потребуются некоторые глубокие изменения в вашей классической бизнес-модели. Я в этом уверен, но я не оказываю давления на вашего премьер-министра».

На протяжении многих лет в Ирландии корпоративный налог составляет 12,5%. Низкая ставка позволила стране привлечь к себе такие компании, как Google, Apple и Facebook. Теперь треть ирландской рабочей силы трудоустроена транснациональными корпорациями. Убедить Ирландию отказаться от такого конкурентного преимущества может быть труднее, чем думает Макрон.