Ирландия перестанет быть "налоговой гаванью" для крупных корпораций

Ирландия перестанет быть "налоговой гаванью" для транснациональных корпораций, таких как Apple, Facebook и Google.

Кабинет министров страны утвердил изменение ставки корпоративного налога с существующих 12,5% от прибыли до 15% для компаний с оборотом свыше 750 млн евро. Тем самым Дублин присоединяется к "Глобальному налоговому соглашению" для крупных корпораций, утвержденной Организацией экономического сотрудничества и развития.

Реформа может быть реализована к 2023 году.

Это правильное, разумное и прагматичное решение, которое принято правительством в интересах нашей страны. И, в конечном итоге, это решение создаст необходимые условия, обеспечивающие долгосрочную уверенность для предприятий и инвесторов, что в свою очередь, в будущем принесет пользу многим тысячам сотрудников Паскаль Донохью министр финансов Ирландии

Эту инициативу сначала поддержала G7, а в июле - уже G20.

Глобальное налоговое соглашение подписали 130 из 139 стран. Среди тех, кто до сих пор держал оборону были Ирландия, Эстония и Венгрия. Но последняя вскоре останется единственным "налоговым убежищем" для крупных корпораций в Европе.