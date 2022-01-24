Лондонский суд разрешил Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю организации "Викиликс" Джулиану Ассанжу обжаловать в Верховном суде Великобритании решение по делу об его экстрадиции в США

В WikiLeaks назвали данное решение победой, несмотря на то, что во время рассмотрения апелляции Ассанж останется в тюрьме строгого режима Белмарш, где содержится с апреля 2019 года.

В начале декабря Высокий суд Лондона счел достаточными заверения США, гарантирующие гуманное обращение с Ассанжем, и поручил нижестоящему суду направить запрос об экстрадиции на рассмотрение министру внутренних дел.

Ранее британский суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право публиковать документы, разоблачающие военные правонарушения США в Ираке и Афганистане.