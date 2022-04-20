Суд Лондона разрешил выдачу Джулиана Ассанжа

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Заседание прошло в среду.

Основатель WikiLeaks, находящийся в тюрьме строгого режима Белмарш, наблюдал за происходящим по видеосвязи.

В Штатах журналиста обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит в общей сложности 175 лет заключения.

Далее дело передадут главе МВД Великобритании Прити Пател. Ей предстоит в срок до 18 мая принять решение о выдаче журналиста. Впрочем, за Ассанжем остаётся право обжаловать его в Высоком суде Лондона.

В прошлом году адвокатам удалось отменить постановление об экстрадиции, упирая на то, их подзащитный склонен к суициду. Но Вашингтон предоставил британской стороне на будущее гарантии безопасности Ассанжа при содержании под стражей до суда и после него.

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