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Великобритания

Суд Лондона разрешил выдачу Джулиана Ассанжа

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 Надежда Дрямина
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Акция сторонников Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского магистратского суда В Лондоне, 20 апреля 2022 г.
Акция сторонников Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского магистратского суда В Лондоне, 20 апреля 2022 г.   -   Авторское право  Alastair Grant/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Заседание прошло в среду.

Основатель WikiLeaks, находящийся в тюрьме строгого режима Белмарш, наблюдал за происходящим по видеосвязи.

В Штатах журналиста обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации, за что ему грозит в общей сложности 175 лет заключения.

Далее дело передадут главе МВД Великобритании Прити Пател. Ей предстоит в срок до 18 мая принять решение о выдаче журналиста. Впрочем, за Ассанжем остаётся право обжаловать его в Высоком суде Лондона.

В прошлом году адвокатам удалось отменить постановление об экстрадиции, упирая на то, их подзащитный склонен к суициду. Но Вашингтон предоставил британской стороне на будущее гарантии безопасности Ассанжа при содержании под стражей до суда и после него.

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