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Люди с флагами проходят мимо огромного праздничного торта во время празднования «America 250» в Брюсселе.
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Видео. Брюссель отмечает 250-летие независимости США концертами, салютом и дроном-шоу

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В Брюсселе тысячи человек пришли на праздник «Freedom 250», устроенный посольством США по случаю 250‑летия независимости, в присутствии высокопоставленных представителей Бельгии, США и НАТО.

Тысячи людей собрались в брюссельском парке Синквантенэр, где посольство США в Бельгии отметило 250‑летие независимости Соединённых Штатов на празднике «Freedom 250».

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К торжествам присоединились премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европарламента Роберта Мецола и несколько послов США; в программе были военные церемонии, праздничный торт, живая музыка, шоу дронов и фейерверк.

Чиновники подчёркивали давние связи между Бельгией и Соединёнными Штатами, однако некоторые участники выражали обеспокоенность нынешней американской администрацией, указывая на разногласия по вопросам внешней политики и внутренней повестки, несмотря на празднование исторической даты.

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