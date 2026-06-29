Видео. Брюссель отмечает 250-летие независимости США концертами, салютом и дроном-шоу

Тысячи людей собрались в брюссельском парке Синквантенэр, где посольство США в Бельгии отметило 250‑летие независимости Соединённых Штатов на празднике «Freedom 250».
К торжествам присоединились премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европарламента Роберта Мецола и несколько послов США; в программе были военные церемонии, праздничный торт, живая музыка, шоу дронов и фейерверк.
Чиновники подчёркивали давние связи между Бельгией и Соединёнными Штатами, однако некоторые участники выражали обеспокоенность нынешней американской администрацией, указывая на разногласия по вопросам внешней политики и внутренней повестки, несмотря на празднование исторической даты.