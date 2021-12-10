Судьбу Джулиана Ассанжа решит министр внутренних дел Великобритании

Международные организации, среди которых Amnesty International, "Репортеры без границ" и Международная федерация журналистов, осудили отмену запрета на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Высокий суд Лондона счел достаточными заверения США, гарантирующие гуманное обращение с Ассанжем, и поручил нижестоящему суду направить запрос об экстрадиции на рассмотрение министру внутренних дел.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис уже заявила, что это решение будет оспорено.

Мы будем бороться! У каждого поколения должна быть своя эпическая борьба, настала наша очередь. Потому что Джулиан представляет основы того, что значит жить в свободном обществе, что значит иметь свободу прессы, что значит для журналистов делать свою работу, не боясь провести остаток жизни в тюрьме Стелла Моррис невеста Ассанжа

В настоящее время основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

В США его обвиняют в обнародовании сверхсекретных документов. Ему грозит пожизненное заключение. 4 января британский суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право публиковать документы, разоблачающие военные правонарушения США в Ираке и Афганистане.

Тайг Энрайт, Euronews:

— Судьи сказали, что их обнадежили обещания Соединенных Штатов в том, что он получит всю необходимую медицинскую помощь, чтобы предотвратить самоубийство, и что Ассанж может выбрать для отбывания срока родную Австралию. Невеста Ассанжа Стелла Моррис назвала это решение опасным, неправильным и грубой судебной ошибкой. Это очередная веха в затянувшейся борьбе за то, чтобы он предстал перед судом в США. За это время Ассанж несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме здесь, в Лондоне, пока ждал завершения этого судебного процесса. Но это еще не конец истории. Защита Ассанжа собирается подать апелляцию.