Активисты Greenpeace в Италии провели акцию протеста в открытом море, написав краской на российской нефтяном танкере лозунг "Мир, а не нефть". Активисты приблизились к судну SCF Baltica на двух резиновых лодках, когда оно заходило в сицилийский порт. Судно шло под флагом Либерии, но принадлежит компании "Совкомфлот". Активисты призывают европейские власти отказаться от ископаемых источников энергии. По оценкам Greenpeace, с начала вторжений российских войск на территорию Украины, страны ЕС потратили уже большее 33 млрд евро на покупку нефти, газа и угля в России.