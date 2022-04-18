Активисты Greenpeace в Италии провели акцию протеста в открытом море, написав краской на российской нефтяном танкере лозунг "Мир, а не нефть". Активисты приблизились к судну SCF Baltica на двух резиновых лодках, когда оно заходило в сицилийский порт. Судно шло под флагом Либерии, но принадлежит компании "Совкомфлот". Активисты призывают европейские власти отказаться от ископаемых источников энергии. По оценкам Greenpeace, с начала вторжений российских войск на территорию Украины, страны ЕС потратили уже большее 33 млрд евро на покупку нефти, газа и угля в России.
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