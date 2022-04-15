Собор Нотр-Дам де Пари хотят восстановить к 2024 году

Собор Нотр-Дам де Пари хотят восстановить к 2024 годуКомментарии
Страстная пятница - день, полный символизма для французских католиков: он совпадает с третьей годовщиной пожара, уничтожившего крышу одного из самых знаменитых христианских храмов - собора Нотр-Дам. Пламя поглотило часы, находившиеся на фасаде здания, пострадал главный орган, ряд произведений искусства и круглые витражи.
В эту пятницу он проверил ход восстановительных работ. Война на Украине и президентская избирательная кампания занимали его все последнее время, но строители уверили президента, что Нотр-Дам обязательно восстановят к намеченному сроку.
Прошло три года, но причины пожара, потрясшего страну, до сих пор не ясны. Наиболее убедительной считается версия о случайном возгорании во время реставрационных работ, хотя преднамеренный поджог не исключается . В ходе расследования выявлены недочеты в проводимых на тот момент работах и противопожарной системе безопасности.