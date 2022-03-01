Японцы тушат пожары мыльной пеной

Каждый год лесные пожары разрушают дома и опустошают огромные пространства дикой природы. А в связи с тем, что погода становится жарче и суше, в ближайшее время их может стать еще больше.

В районе японского города Китакюсю в прошлом году произошло 10 лесных пожаров. Для их тушения применяли противопожарную пену. Она была разработана в 1995 г. для тушения пожаров в зданиях, после разрушительного землетрясения в Кобе.

«Из-за землетрясения возникло много пожаров, — вспоминает пожарный Сакамото Масааки. — Но пожарные гидранты и колодцы были тоже разрушены и нам неоткуда было брать воду».

В сотрудничестве с городским университетом и мыловаренной компанией пожарные усовершенствовали противопожарные свойства пены. Ее получают, растворяя органическое мыло в воде. В такой смеси нет опасных химикатов, и она разлагается в почве. Когда огнетушащий элемент смешивается с водой, капли воды не могут сформироваться, а жидкость становится липкой. Он впитывается в ткань и в деревянную поверхность.

Успешное испытание новой смеси подтолкнуло к мысли, что ее можно применять и при тушении лесных пожаров. Исследование показало, что мыльная смесь почти в 266 раз более эффективна, чем синтетические смеси.

«Мы получили данные, — рассказывает Кавахара Такаёси, директор исследовательского департамента мыловаренной компании "Сябондама", — что она сокращает потребление воды до одной семнадцатой доли. А с точки зрения экологии она гораздо менее токсична для рыбы и других водных организмов, чем синтетические противопожарные смеси. Кроме того, так как она полностью разлагается микроорганизмами, от нее не остается следов в окружающей среде».

Мыльная пена из Японии нашла применение на острове Борнео в Индонезии, в лесах которого часто вспыхиваю торфяные пожары. Индонезийские ученые испытали смесь, проведя несколько экспериментов.

«Мой предыдущий опыт говорит мне, — комментирует Кицо Кусин, научный сотрудник университета г. Паланкарая, — что тушить пожары только при помощи воды очень трудно. Применяя мыло, мы достигли хорошего результата в сжатые сроки».

Испытание мыльной смеси на торфяном болоте. Damon Embling

Загоревшийся торф может тлеть на протяжении долгого времени, испуская вредные газы. Японская мыльная смесь пропитывает почву и прекращает подземное горение.

Разработчики смеси теперь планируют испытать ее в окрестностях города Чиангмай в Таиланде. Они уверены, что более массовое применение этой смеси поможет сократить выбросы углекислого газа.