В Германии восстанавливают витражи парижского Нотр-дама

Германия вносит свой вклад в реконструкцию собора Парижской Богоматери. Немецкие специалисты восстанавливают цветные витражи. Их мастерская находится у стен другого легендарного европейского собора — Кёльнского.

Большинство витражей Нотр-дама созданы при реконструкциях в XIX и XX веках, но некоторые элементы "роз" — круглых 10-метровых окон над главными входами — считаются подлинными, сохранившимися с XIII века.

Карин Виттштадт, научный директор мастерской:

"Работать с этими витражами — это нечто особенное, это вызывает множество эмоций. Сами стёкла — это одно, но весь этот проект буквально пронизан духом, и это, конечно же, чувствуется, когда мы распаковываем витражи в мастерской".

Масштабный пожар, уничтоживший шпиль и крышу и серьёзно повредивший своды, почти не затронул стёкла, лишь сильно закоптив их; но это не делает работу реставраторов лёгкой.

Элоди Шнайдер, реставратор:

"Огонь не причинил существенного ущерба витражам. Но, к сожалению многие из них треснули, и их приходится соединять силиконовым клеем. Времени у нас остаётся немного. Нам приходится работать как можно быстрее, чтобы — с соблюдением максимально возможного качества, конечно же — витражи можно было вернуть в Нотр-Дам уже следующей весной".

Сгоревший в апреле 2019-го парижский собор планируют восстановить в полном масштабе к 2024 году, хотя не все эксперты уверены, что такие сроки удастся выдержать.