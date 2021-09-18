Нотр-Дам начнут реставрировать предстоящей зимой

Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены. Первые реставрационные работы, согласно планам специалистов, начнутся предстоящей зимой. Нотр-Дам пострадал во время пожара в апреле 2019 года: пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль и частично разрушил несущую конструкцию собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать собор в пятилетний срок. Однако целый ряд специалистов заявили, что это невозможно. Настоятель Нотр-Дам Патрик Шове полагает, что на полное восстановление собора может потребоваться 15-20 лет.

Через два года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.