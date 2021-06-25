Вековые дубы для реконструкции Нотр-Дама

Вековые дубы, возраст которых от 200 до 300 лет, пойдут на реконструкцию собора Парижской Богоматери. Восемь редчайших ценных деревьев были отобраны экспертами в бывшем королевском, а ныне - государственном лесе Берсе, что в долине Луары на западе Франции.

После вырубки уникальные экспонаты поместили в грузовой прицеп и в сопровождении конвоя доставили на местную лесопилку. Плотникам и реставраторам предстоит воссоздать из них уничтоженный пожаром каркас для знаменитого шпиля Нотр-Дама.

Клэр Кинон, менеджер по продажам, NFB **(Национальное бюро лесного хозяйства):

**"Это восемь деревьев самых больших размеров, которые произрастали в государственном лесу Берсе. Это самые большие, высокие деревья. Из них сделают балки для несущей конструкции шпиля. Их диаметр составляет от 95 до 110 сантиметров, а длина стволов - от 22 до 26 метров. И весят они по 10-15 тонн. Для перевозки нужна особая техника. Нам потребовалось два крана, чтобы поднять стволы, при этом не повредив их. Ведь это очень ценные деревья. И обходиться с ними нужно крайне осторожно".

Помимо этих столетних дубов, были отобраны более тысячи деревьев в разных лесах Франции для восстановления шпиля и кровли. Это вызвало негодование ряда природоохранных организаций страны. Они инициировали сбор подписей с требованием отменить вырубку ценных деревьев. Петицию подписали десятки тысяч людей.

Стрела, построенная по проекту Виолле-ле-Дюка в XIX веке, была уничтожена при масштабном пожаре, вспыхнувшем 15 апреля 2019 года. Он нанёс серьёзный урон французскому памятнику истории и культуры, частично разрушив несущую конструкцию собора.

Работы по консолидации и обеспечению безопасности должны быть завершены этим летом. Далее следует второй этап - непосредственно реконструкция Нотр-Дама, на которую было собрано более 830 миллионов евро пожертований.