Швеция и Финляндия: конец нейтралитета?

До вторжения России на Украину, руководства нейтральных стран Швеции и Финляндии высказывались о вступлении в НАТО как об их праве, но не намерении. В настоящий момент риторика изменилась и северные соседи РФ заговорили об интеграции в альянс.

В ответ, заместитель председателя Совбеза России, Дмитрий Медведев, написал в своем телеграм канале, что в таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речи идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен.

Возможно, уже совсем скоро, а именно к лету этого года, мир станет еще "безопаснее" Дмитрий Медведев

Слова бывшего президента России, прозвучали на следующий день после совместной пресс-конференции премьер-министров Финляндии и Швеции, на которой обсуждалась возможная интеграция в НАТО.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии:

— Я не буду называть никаких конкретных сроков, когда именно мы примем решение, но я думаю, что это случиться очень скоро. В ближайшие недели, не месяцы мы проведем обсуждение.

Премьер-министр Швеции, Магдалена Андерссон

— Конечно есть плюсы и минусы от членства в НАТО и плюсы и минусы другого выбора средств безопасности.

Вторжение России на Украину изменило восприятие понятия безопасности среди политиков и граждан нейтральных Швеции и Финляндии. Опросы показывают,что большинство граждан этих стран выступает за вступление в НАТО. По их мнению,нейтралитет уже больше не является гарантией ненападения. В руководстве альянса заявили, что не откажутся от принципа открытых дверей.