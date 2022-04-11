Швеция и Финляндия думают вступить в НАТО?

Вторжение России на Украину заставило до последнего времени внеблоковые Швецию и Финляндию задуматься о вступлении в НАТО. По данным газеты"Таймс", обе страны могут подать заявления уже этим летом, а сейчас совместно работают над достижением внутреннего консенсуса по этому вопросу. Окончательное решение каждое государство примет самостоятельно. В Швеции, по данным последних соцопросов, за вступление в альянс высказывается уже половина жителей страны. Но разногласия сохраняются:

- Я абсолютно уверен, что мы должны присоединиться, я давно об этом думаю.

- Я уверен, что мы должны вступить в НАТО. В любом случае, мы должны об этом подумать.

- Я думаю, что Швеция должна оставаться в стороне.

- Нет. Потому что есть ядерное оружие, и с этим нужно считаться, это опасно. В будущем это может быть хорошо, но не сейчас.

- Я думаю, что мы должны вступить в НАТО главным образом потому, что мы должны занять позицию, когда речь идет о правах человека, и показать: то, что делает Россия, недопустимо.

Швеция и Финляндия — две ближайшие к России страны за Полярным кругом, и Кремль ранее угрожал "военными последствиями", если одна из них вступит в НАТО. В случае подачи заявления процесс принятия может занять от нескольких месяцев до года.