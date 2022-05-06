Куб: фейки о перемещениях финской армии

Дезинформация о войне в социальных сетях до последнего времени в основном касалась боевых действий России и Украины. Но сегодня мы наблюдаем появление ложных утверждений о предполагаемых передвижениях войск в других европейских странах. Интернет облетело вводящее в заблуждение видео, якобы демонстрирующее, что финские власти организовали транспортировку танков и военного оборудования на свои восточные границы.

На видеокадрах вы можете увидеть грузовой поезд, который перевозит десятки танков по железнодорожному мосту. Видео распространилось в Твиттере, Фейсбуке и Телеграме на многих европейских языках. Всё это происходит на фоне того, что Финляндия и Швеция ведут дискуссии о вступлении в НАТО несмотря на протесты и угрозы со стороны России.

Тем не менее эти видео были вырваны из контекста: на самом деле на них запечатлена переброска финских танков в противоположную от границы с Россией сторону – на запад страны для запланированных военных учений.

Силы обороны Финляндии в своем Твиттере сообщили, что утверждение о концентрации танков на границе с Россией не соответствуют действительности, подтвердив, что войска направлялись на ежегодные учения "Стрела 22" на западе Финляндии.

Можно использовать данные из открытых источников таких как "Гугл Планета Земля", чтобы попробовать узнать, где было снято видео с танками, и тогда вы найдете реальное место, где находятся этот железнодорожный мост, это здание и вышка. Это город Тампере на юго-западе Финляндии, и, проанализировав информацию, можно подтвердить, что поезд действительно шёл на запад, в район проведения манёвров вдалеке от российской границы.

Таким образом, эти утверждения оказались фейками, это служит предупреждением, что распространяемая сегодня дезинформация связана уже не только с прямыми действиями Киева и Москвы.

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