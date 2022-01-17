Швеция обороняет свои рубежи в Балтийском море

Шведская армия усиливает военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море: впервые за несколько лет в регион с 54-тысячным населением переброшены бронетехника - 10 танков - и контингент.

Министерство обороны страны пояснило, что рассматривает Балтику как "зону повышенноuго риска", уточнив, что "видит угрозу в действиях России". Военное командование сообщило, что принимает меры по адаптации к меняющемуся региональному контексту. Речь, судя по всему, идет о размещении в Балтийскимморе российскихвоенных кораблей: три десантных судна прошли через Датские проливы с Кольского полуострова и встали у Гданьского залива. За ними наблюдаетшведские самолеты Gripen и авиапатрули из других стран.