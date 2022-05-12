Великобритания зовёт Финляндию и Швецию в НАТО

Великобритания и Финляндия подписали соглашение о взаимной безопасности, пообещав прийти на помощь друг другу в случае нападения.

Этот документ призван заверить финнов в поддержке, если они все же решатся вступить в НАТО. Решение по этому вопросу должно быть принято на следующей неделе.

Россия пригрозила "последствиями", если Хельсинки присоединится к военному альянсу. Но в сложившейся ситуации президент Финляндии винит именно Москву.

Они готовы напасть на соседнюю страну. Поэтому, когда вы спрашиваете, как они видят возможное вступление Финляндии в [НАТО]. То, если так случится, что мы вступим, мой ответ будет таким: "Это все из-за вас. Посмотрите в зеркало" Саули Ниинистё президент Финляндии

Ранее британский премьер Борис Джонсон предложил такие же гарантии безопасности Швеции. Обе страны были встревожены вторжением России в Украину, что вызвало переоценку вопроса о членстве в НАТО.

Соглашение с Великобританией охватывает потенциально уязвимый переходный период между подачей заявки на вступление и полноправным членством, который может продлиться 12 месяцев.

Я думаю, что это важное соглашение, какой бы выбор политики безопасности мы ни сделали в будущем. Но, конечно, сейчас мы изучаем различные варианты. И в парламенте также идут дискуссии между правительством и всеми политическими партиями. И один из рассматриваемых нами вариантов - присоединение к НАТО Магдалена Андерссон премьер-министр Швеции

Швеция и Финляндия в один голос заявили, что британское предложение имеет большое значение в период высокой напряженности.

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