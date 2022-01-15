Швеция укрепляет оборону из-за обострения отношений между Россией и НАТО

Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд из-за обострения в отношениях между Россией и НАТО. В пятницу вечером Вооруженные силы страны перебросили на остров специальное подразделение.

Сейчас улицы административного центра — города Висбю — патрулируют усиленные армейские наряды и военные на бронетранспортёрах. Всего на улицах можно увидеть до десяти бронемашин и десятки солдат.

Готланд, находящийся в 330 км от российского Калининграда, имеет стратегическое значение. В 2019 году Швеция здесь разместила обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух".

Переброска шведских войск совпала с хакерской атакой на украинские госсайты. Всего из строя были выведены около 70 интернет-ресурсов, среди них сайт украинского МИДа, а также министерства образования и науки. Киев подозревает Россию в кибератаке.

"Мы четко видим их следы. За этим стоят российские специалисты... Я уверен на 99% процентов", — утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

С 10 по 13 января прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности. Конкретных соглашений достигнуто не было.

Москва и Вашингтон сталкиваются с практически непреодолимыми разногласиями по многим вопросам. Кремль требует гарантий, что Украина никогда не вступит в НАТО, а если США и их союзники не выполнят это требование, президент России Владимир Путин предупредил, что Москва примет некие "военно-технические меры".