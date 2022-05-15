НАТО - Финляндия: Турция грозит наложить вето

Вопрос о будущем членстве Финляндии в НАТО обсуждается на неформальной встрече министров иностранных дел стран альянса в Берлине. Хельсинки уже находится в процессе официальной подачи заявки на вступление, но Анкара грозит наложить на это вето, оговаривая, что открыта для переговоров. Свою позицию президент Турции объяснил тем, что Финляндияякобы поддерживает курдов, борющихся за политические права и создание курдской автономии. Анкара считает их террористами.

"Подавляющее большинство турецкого народа против членства тех стран, которые поддерживают РПК, террористическую организацию YPG. И они просят нас заблокировать это членство. Но это те вопросы, о которых нам нужно говорить. Конечно, с нашими союзниками по НАТО, а также с этими странами, которые вы только что упомянули", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заданный ему вопрос по поводу потенциального членства в НАТО Финляндии и Швеции.

В НАТО считают, что, если Финляндия подаст заявку, то положительный ответполучит очень быстро, поскольку в военном отношении страна тесно интегрирована с нынешними членами. Турция выдвигает свои требования: Финляндия должна дать гарантии того, что поддерживать курдов не будет.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто уверен, что сможет преодолеть разногласия:

"Вчера я позвонил моему хорошему коллеге Мевлюту Чавушоглу, министру иностранных дел, чтобы немного снять напряжение. Мы также встретимся сегодня, и я уверен, что мы найдём решение по этому вопросу".

Швеция пока не настолько продвинулась на пути к НАТО, как Финляндия, но наблюдатели полагают, что продолжение войны на Украине может привести королевствок такому решению.