Жители посёлка Бородянка в Киевской области не скрывают слёз при виде того, что от их домов остались лишь руины.

Бородянка, расположенная в 60 километрах к северу от Киева недалеко от белорусской границы, находилась на главном направлении наступления российских войск на столицу Украины. Посёлок с двенадцатитысячным населением подвергся массированным обстрелам.

Сотрудники спасательных служб продолжают разбор завалов в надежде вызволить выживших и в поисках тел погибших, счёт которым может идти на тысячи.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, окончательное число погибших в почти полностью разрушенной Бородянке превысит число жертв в Буче, Ирпене и других населённых пунктах на Киевщине.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.