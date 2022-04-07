Жители посёлка Бородянка в Киевской области не скрывают слёз при виде того, что от их домов остались лишь руины.
Бородянка, расположенная в 60 километрах к северу от Киева недалеко от белорусской границы, находилась на главном направлении наступления российских войск на столицу Украины. Посёлок с двенадцатитысячным населением подвергся массированным обстрелам.
Сотрудники спасательных служб продолжают разбор завалов в надежде вызволить выживших и в поисках тел погибших, счёт которым может идти на тысячи.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, окончательное число погибших в почти полностью разрушенной Бородянке превысит число жертв в Буче, Ирпене и других населённых пунктах на Киевщине.
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