Снаряды и ракеты регулярно разрываются в промышленном городе Северодонецк на востоке Украины. Российские силы заявили, что сосредоточат свои атаки на юге и востоке страны, где они уже удерживают большие участки территории. В соседнем Лисичанске семьи до сих пор живут в старом бомбоубежище, так как они тоже сталкиваются с регулярными обстрелами и боятся возвращаться домой