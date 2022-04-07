Снаряды и ракеты регулярно разрываются в промышленном городе Северодонецк на востоке Украины. Российские силы заявили, что сосредоточат свои атаки на юге и востоке страны, где они уже удерживают большие участки территории. В соседнем Лисичанске семьи до сих пор живут в старом бомбоубежище, так как они тоже сталкиваются с регулярными обстрелами и боятся возвращаться домой
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