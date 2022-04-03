Орбан – Марки-Зай: заявления основных кандидатов в день голосования

Орбан – Марки-Зай: заявления основных кандидатов в день голосованияКомментарии
В Венгрии проходят выборы в Национальное собрание. В ходе общения с журналистами после голосования на своём избирательном участке Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна втягиваться в конфликт на Украине. Напомним, несмотря на жёсткую антимигрантскую риторику действующий премьер открыл границы украинским беженцам, однако запретил транзит оружия НАТО для нужд украинской армии.
Накануне Владимир Зеленский назвал Орбана единственным политиком Европы, который "откровенно поддерживает Путина".
Лидер правящей партии "Фидес" ("Венгерский гражданский союз") в пятый раз поборется за премьерское кресло. Главным противником на пути к его переизбранию стал кандидат от объединённой оппозиции мэр Ходмезёвашархея Петер Марки-Зай.
По последним опросам, у партии Орбана небольшое преимущество, оппозиция заявляет о риске нарушений на выборах. ОБСЕ направила в страну 200 наблюдателей.
Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходит референдум о законе против т.н. ЛГБТ-пропаганды.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.