Орбан – Марки-Зай: заявления основных кандидатов в день голосования

В Венгрии проходят выборы в Национальное собрание. В ходе общения с журналистами после голосования на своём избирательном участке Виктор Орбан заявил, что Венгрия не должна втягиваться в конфликт на Украине. Напомним, несмотря на жёсткую антимигрантскую риторику действующий премьер открыл границы украинским беженцам, однако запретил транзит оружия НАТО для нужд украинской армии.

Помимо традиционных тем предвыборной гонки в эту кампанию ворвалась война. Мы придерживаемся принципиальной позиции: мы за тех, кто гарантирует мир и стабильность. А наши оппоненты выступают за опасный курс. Голосуйте за те партии, которые способны обеспечить мир и стабильность. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Накануне Владимир Зеленский назвал Орбана единственным политиком Европы, который "откровенно поддерживает Путина".

Лидер правящей партии "Фидес" ("Венгерский гражданский союз") в пятый раз поборется за премьерское кресло. Главным противником на пути к его переизбранию стал кандидат от объединённой оппозиции мэр Ходмезёвашархея Петер Марки-Зай.

Мне хотелось бы ещё раз обратиться к каждому избирателю: голосуйте со спокойной душой, помня о собственном достоинстве. Все должны прийти на участки, ведь сегодня делается настоящий выбор. Это не просто голосование, впервые за 12 лет у нас есть шанс изменить страну. Петер Марки-Зай Кандидат от объединённой оппозиции

По последним опросам, у партии Орбана небольшое преимущество, оппозиция заявляет о риске нарушений на выборах. ОБСЕ направила в страну 200 наблюдателей.

Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходит референдум о законе против т.н. ЛГБТ-пропаганды.

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