Выборы в Венгрии: в бюллетене снова Орбан

Виктор Орбан впервые возглавил правительство Венгрии в 1998 году. После восьмилетнего перерыва он вновь стал премьер-министром в 2010 году и занимает эту должность до сих пор. Сохраняя высокие рейтинги, политик-консерватор намерен побороться за новый – пятый по счету – четырёхлетний премьерский мандат.

Орбан начал политическую деятельность незадолго до падения коммунистического режима в стране. В 1988 году он основал одну из первых оппозиционных партий "Фидес" – в то время это название расшифровывалось как "Альянс молодых демократов". В 1994 году политический проект, изначально задумывавшийся как либеральный, был преобразован в правоконсервативный. В 2000 году "Фидес" вступил в "Европейскую народную партию". Во время второго премьерского срока Орбана, эта общеевропейская организация многократно критиковала "Фидес" за отход от построения правового государства в Венгрии, рост коррупции, а также яростную анти-миграционную риторику.

Недовольство в Брюсселе также вызвали выпады венгерского премьера против институтов ЕС и отдельных чиновников, афишируемая близость с популистами из разных стран. В 2019 году из-за изменений законодательства Венгрию был вынужден покинуть Центрально-европейский университет, основанный американским финансистом венгерского происхождения Джорджом Соросом, несмотря на уличные акции в Будапеште и протесты Еврокомиссии.

В то время, как Виктор Орбан называл своих европейских оппонентов агентами Сороса, он активно налаживал связи с Владимиром Путиным, с которым провёл 12 встреч за 12 лет своего премьерства. Помимо сотрудничества в газовой сфере Россия и Венгрия вместе строят новые блоки венгерской АЭС "Пакш".

После российского вторжения на Украину Виктор Орбан осудил действия Кремля, поддержал западные санкции и открыл границы украинским беженцам. Несмотря на это оппозиция заявляет, что речь лишь о предвыборном расчёте, а официальный Будапешт продолжает поддерживать Москву.

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