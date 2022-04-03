Всеобщие выборы в Венгрии

Избирательные участки в Венгрии открылись рано утром в воскресенье. Голосующим предстоит сделать выбор: отдать ли свои голоса за шестипартийную оппозиционную коалицию "Объединение за Венгрию", ориентированную на Запад, или предоставить премьер-министру националисту Виктору Орбану новый мандат на четвёртый подряд срок?

"Я настроен оптимистично, - сказал, проголосовав, Орбан. - Это странные выборы: например, снег пошёл 3 апреля. Такое редко увидишь. К тому же из-за войны вопрос о войне и мире стал частью предвыборной кампании. Наша позиция ясна: мы на стороне мира и гарантированной безопасности.Опасность мы видим в наших соперниках, поэтому мы попросили всех проголосовать за партии, которые могут гарантировать мир и безопасность".

Недавние опросы предполагали напряженную борьбу, но у партии "Фидес" Виктора Орбана есть небольшое преимущество. Не исключается, что победителя воскресного голосования определят колебавшиеся до последнего дня избиратели.

Оппозиция жаловалась на неравное игровое поле перед выборами, призвав избирателей поддержать её усилия по внедрению в Венгрии новой политической культуры, основанной на плюралистическом управлении и укреплении союзов с ЕС и НАТО.