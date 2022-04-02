В Венгрии завершилась предвыборная кампания. Орбан или Марки-Зай?Комментарии
В Венгрии прошли заключительные предвыборные митинги.
В Будапеште собрал единомышленников единый кандидат от оппозиции Петер Марки-Зай, а премьер-министр Виктор Орбан - в своем родном городе Секешфехерваре.
В воскресенье венгры придут у избирательным урнам для участия во всеобщих выборах и референдуме по вопросам ЛГБТ.
После напряженной предвыборной кампании, опросы отдают преимущество действующему премьер-министру Виктору Орбану. Впервые за 12 лет пребывания Орбана у власти его партия "Фидес" столкнется с объединенной оппозиционной коалицией.
В столице многие относятся к выборам с настороженностью.
— Я уверена, что "Фидес" выиграет, в основном, потому что наш народ позорно больше озабочен ценой газа, нежели тем, что происходит вокруг и в соседней с нами стране.
— Необходимо бороться против этого режима в целом и, безусловно, против социальной несправедливости, чтобы устранить неравенство, которое стало очень заметным в Венгрии.
В выборах участвуют 6 общевенгерских партий и 3 по национальным спискам.
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