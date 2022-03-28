Выборы в Венгрии: портрет единого кандидата от оппозиции

На кресло премьер-министра Венгрии претендует единый кандидат от оппозиции на парламентских выборах Петер Марки-Зай. Он стал известен широкому избирателю в 2018 году, когда, к удивлению аналитиков общественного мнения, ему удалось стать мэром небольшого города Ходмезёвашархей, победив кандидата от партии Виктора Орбана. Именно "Фидес" или "Венгерский гражданский союз" управлял муниципалитетом на протяжении десятилетий.

В октябре прошлого года Марки-Зай одержал победу на первых в истории Венгрии открытых выборах кандидата в премьер-министры от оппозиции: по итогам первого тура праймериз мэр Будапешта Гергей Карачонь снял свою кандидатуру и ушел в отставку, а во втором туре Марки-Зай обошел представительницу левых сил социал-демократа Клару Добрев, занимающую должность заместителя председателя Европарламента.

У Марки-Зая нет собственной партии, на выборы его ведёт альянс довольно разнородных движений, в который входят и левоцентристы из "Демократической коалиции", основанной бывшим премьер-министром Ференцом Дюрчанем и националисты из движения "Йоббик" ("За лучшую Венгрию"), однако большинство членов оппозиционного блока придерживаются скорее левых или либеральных взглядов. По иронии судьбы, именно правому политику Петеру Марки-Заю предстоит сразиться с Виктором Орбаном. Марки-Зай – отец семерых детей, он называет себя набожным католиком. Его экономические идеи консервативны, но он яростно критикует действующее правительство за гомофобное законодательство, обвиняет его в коррупции и выступает против того, чтобы Венгрия выдавала т.н. "золотые паспорта" бизнесменам из России и стран Ближнего Востока.

В партии "Фидес" Марки-Зая называет марионеткой бывшего премьера-социалиста, а также утверждают, что он якобы публично поддержал идею отправить венгерских солдат сражаться на Украину. Оппозиционер это отрицает.

Выборы в Национальное собрание Венгрии пройдут 3 апреля, срок полномочий премьер-министра – 4 года.

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