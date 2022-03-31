За три дня до выборов в Венгрии нашли выброшенные заполненные бюллетени

За несколько дней до парламентских выборов в Венгрии, на свалке, недалеко от города Тыргу-Муреш, были найдены выброшенные и частично сожженные бюллетени для голосования. Кадры были сняты одним из местных журналистов. Бланки были уже заполнены избирателями, отметившими галочкой оппозиционные партии.

Проживающие в соседних странах этнические венгры могут голосовать по почте. Система подвергается критике со стороны оппозиции и НПО за то, что она уязвима для мошенничества. В произошедшем правящая партия Фидес и оппозиция обвинили друг друга.

Ричард Барабас, представитель партии "Диалог за Венгрию": "Конечно, мы знали, что Фидес развращает и подрывает демократию, но мы впервые видим открытые доказательства того, что она унижает и эксплуатирует венгров, живущих за границей, используя их в качестве политического инструмента".

Петер Марки-Зай, кандидат от оппозиции на пост премьер-министра, требует немедленного аннулирования результатов голосования по почте из-за границы.

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