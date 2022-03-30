Вот уже более месяца эти харьковчане живут на станции метро. Здесь люди, которым не удалось покинуть город, спасаются от обстрелов. В Харькове, втором по численности населения городе Украины, разрушены многие здания. Улицы опустели.

Среди оказавшихся под землей харьковчан - женщины, дети и старики.

"Иногда я выхожу на несколько минут, но здесь безопаснее. Домой мы, конечно, ходим. Но на днях мне удалось помыть голову у свекрови", — говорит женщина, обустроившая с мужем что-то типа спального уголка. Те, кто приехал в начале войны, живут в вагонах электричек. Другие - на перронах. Когда местная гуманитарная организация раздает еду, здесь выстраиваются длинные очереди.

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