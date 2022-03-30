Вот уже более месяца эти харьковчане живут на станции метро. Здесь люди, которым не удалось покинуть город, спасаются от обстрелов. В Харькове, втором по численности населения городе Украины, разрушены многие здания. Улицы опустели.
Среди оказавшихся под землей харьковчан - женщины, дети и старики.
"Иногда я выхожу на несколько минут, но здесь безопаснее. Домой мы, конечно, ходим. Но на днях мне удалось помыть голову у свекрови", — говорит женщина, обустроившая с мужем что-то типа спального уголка. Те, кто приехал в начале войны, живут в вагонах электричек. Другие - на перронах. Когда местная гуманитарная организация раздает еду, здесь выстраиваются длинные очереди.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях наGoogle Play и App Store.
Другие No Comment
Бровары: удар артиллерии по теплицам
"Сердце кровью обливается!"
30 дней с начала войны на Украине
Израиль открыл на Украине полевой госпиталь
Киев: герб страны из тюльпанов
Ещё один жилой дом в Киеве пострадал в результате артобстрела
Вдовы празднуют индуистский весенний фестиваль Холи
Шанхай вернулся к частичной самоизоляции из-за роста случаев COVID-19
Одесса: акция "Свободное небо" артистов Оперного театра
В Молдавии молятся о мире на Украине
Гигантский флаг как знак поддержки
Гуманитарная катастрофа разворачивается в осаждённом Мариуполе
Переправа через реку Ирпень
Ряд дипломатов бойкотировали выступление Лаврова в ООН
В Аргентине пылают лесные пожары