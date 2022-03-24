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Противотанковые ежи в центре Одессы 24 марта 2022

Около тысячи мирных жителей убиты, многие сотни ранены, и это только подтверждённые ООН данные. Российское вторжение на Украину стало страшнейшим кризисом для Европы со времён Второй мировой.

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