Около тысячи мирных жителей убиты, многие сотни ранены, и это только подтверждённые ООН данные. Российское вторжение на Украину стало страшнейшим кризисом для Европы со времён Второй мировой.
Около тысячи мирных жителей убиты, многие сотни ранены, и это только подтверждённые ООН данные. Российское вторжение на Украину стало страшнейшим кризисом для Европы со времён Второй мировой.
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