Украина: попытка эвакуации

В результате переговоров с украинской стороной Россия объявила о дальнейшем прекращении огня, заявив, что готова предоставить этим утром коридоры для эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя и других городов.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей и сообщают о выводе мирного населения. Так, российский, армейский бронепоезд эвакуировал в Крым по железной дороге 248 иностранных граждан.

По заявлению Украины, автобусы, отправленные для вывоза гражданских лиц из Мариуполя были обстреляны и вернулись пустыми. В то же время, из города Сумы в Полтаву, удалось эвакуировать около 5 000 человек, в том числе 1 700 иностранных студентов.

Центр украинской металлургии, портовый город Мариуполь подвергается непрекращающимся обстрелам, в результате которых погибли десятки людей. Здесь уже несколько дней нет воды, тепла, канализации и телефонной связи. Ситуация в городе характеризуется как "катастрофическая".

— Как не плакать? Домой хочется, на работу хочется. Город жалко, людей жалко, детей жалко. Жанна Гома, жительница Мариуполя

Начальник управления национальной обороны России, генерал-полковник Михаил Мизинцев предложил создать горячую линию для координации эвакуации.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и дезинформации о гуманитарных коридорах.

Тем временем Россия усилила ночной обстрел пригородов Киева. Горожане ищут убежище в метро. Ожидается, что российские войска начнут "наступление на столицу в ближайшие 24-96 часов".