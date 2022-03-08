Война на Украине: Зеленский назвал виновных и ответственных

Российская армия медленно. но продвигается к центру страны. Мариуполь находится в осаде. В Одессе опасаются наступления. Минобороны России утверждает, что обстрел ведется только по военным объектам. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы уничтожили 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

В Сумах в ходе обстрелов, по данным украинской стороны, погибли по меньшей мере девять человек. Разрушены жилые дома. Есть жертвы среди мирных жителей в Харькове и Николаеве.

По словам источника в Пентагоне, которое цитирует агентство "Рейтер", Россия ввела на территорию Украины уже почти 100% группировки, которая была сосредоточена на границе. Российский лидер Владимир Путин обещал не посылать срочников на Украину.

Владимир Путин, президент России: "Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные".

Во вторник утром в центре Киева звучал государственный гимн Украины. Президент страны Владимир Зеленский снова обратился к народу со словами поддержки и подверг резкой критике Запад.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Вина лежит на оккупантах. Но ответственность за это – на тех, кто уже 13 дней не может принять решение там, на Западе, где-то в кабинетах, на тех, кто не обезопасил украинское небо от русских убийц".

В городах, находящихся под контролем российских сил, проходят протесты. В Чаплинке, в Херсонской области, на улицы вышли демонстранты, возмущенные захватом их поселка. Российские военные разогнали манифестантов. Слышалась стрельба. Акции протеста проходили в Херсоне и Мелитополе.