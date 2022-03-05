Минобороны РФ объявило "режим тишины"

На девятую ночь вторжения российских войск на территорию Украины, небо над Черниговом и другими украинскими городами снова осветило зарево от обстрелов. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Североатлантический Альянс, который принял решение не закрывать небо над Украиной.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один".

В Чернигове, как сообщила пресс-служба областной администрации, в результате удара российской авиации по жилому массиву погибли по меньшей мере 47 человек. Тридцать восемь мужчин и девять женщин. Российские власти заявляют, что не наносят удары по жилым района.

В Житомире в тот же день была обстреляна школа. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям жертв нет, эвакуированы 5 человек. Минобороны России утверждает, что российские войска обстреливают только военные объекты на территории Украины.

Люди пытаются покинуть окрестности Киева. Уезжают только с самым необходимым. В городе Ирпень, в восьми километрах к северо-западу от украинской столицы, идут сильные обстрелы. Ирпень пустеет. Те, кто остался здесь, говорят о проблемах с продуктами питания.

Российская сторона объявила режим тишины и сообщила, что открывает гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи.

Война на Украине длится вот уже десятый день. Ранее постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил: "Мы не собираемся оккупировать эту страну, но цель совершенно ясна. После того как мы закончим с этим курсом на денацификацию и демилитаризацию, наши войска уйдут. Это не вопрос"

Жители Киева помогают военным и бойцам территориальной обороны. В украинской столице работают гуманитарные штабы, где можно получить продукты питания и товары первой необходимости. Добровольцы помогают доставлять продукты пожилым, одиноким и больным людям. В гуманитарных грузах нуждаются и другие города Украины.