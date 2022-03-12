Обстрел аэродрома в Луцке: репортаж нашего корреспондента

Анлиз Боржес, "евроньюс", Луцк:

Мы находимся недалеко от украинского военного аэродрома, на который Россия нацелилась утром в пятницу. Мы только что были там и получили это от солдата, который сказал мне, что это осколки от одной из ракет, попавших в этот объект. По предварительным данным, погибли 4 украинских солдата.

До сих пор у нас не было официальных данных о потерях, но в эту субботу президент Владимир Зеленский заявил, что на войне погибли 1300 украинских военных.

Настроение в этой части Украины значительно ухудшилось после того, как Россия начала нацеливаться на запад страны. В Луцке проживают около 200 000 человек. Многие из них отчаянно просят о помощи и призывают к созданию бесполётной зоны над страной, пока не стало слишком поздно.

Вот уже 22 года, как Елена живёт прямо рядом с авиабазой. Она говорит, что ей ещё никогда не приходилось видеть того, что произошло в минувшую пятницу:

"Я подняла голову и увидела, как он летит. Сначала это было похоже на фейерверк, а потом раздался громкий хлопок. Меня аж подбросило! И моя подруга сказала: "Давай возьмём паспорта и вперёд, уходим отсюда!"

Бежать было некуду, они вернулись. И начали уборку. После почти трёх недель войны Елена начинает терять надежду на то, что Америка или НАТО поддержат Украину:

"Они (США) говорят, что НАТО не хочет помогать. У них есть этот противный военный, этот старик… Они сказали, что Москве и Киеву нужно разобраться с этим самостоятельно. Но Путин сошёл с ума, сидя в своём бункере".

Елена пока остается здесь. Но её дочь и другие родные уже уехали из города. Вскоре и она может быть присоединится к ним и к почти трём миллионам беженцам, покинувшим Украину.

Власти Украины также заявили, что Беларусь может планировать вторжение на территорию их страны. Киев также обвинил Москву в том, что она пытается втянуть своего союзника в войну, устраивая авиаудары с украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном в эту субботу после того, как они поговорили с Владимиром Путиным. Это говорит о том, что дипломатические усилия продолжаются, поскольку война приближается к Евросоюзу.