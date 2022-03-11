Москва говорит о "фейках" в Мариуполе, Зеленский - о блокаде города

40 тысяч человек эвакуированы за сутки по гуманитарным коридорам - об этом сообщил в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. С учетом эвакуации последних двух дней общее число вывезенных по коридорам мирных жителей достигает 100 тысяч.

При этом украинский лидер подчеркнул, что для Мариуполя эвакуация остается невозможной. "Мариуполь и Волноваха - полностью блокированы, - заявил Зеленский. - Хотя мы сделали все необходимое, чтобы гуманитарный коридор заработал, российские войска не прекратили огонь. Несмотря на это, я решил все равно отправить колонну грузовиков в Мариуполь с едой, водой, медикаментами".

Кадры из Мариуполя демонстрируют большой объем разрушений среди невоенной инфраструктуры. Накануне Москва назвала "фейком" информацию об обстрелянном роддоме и заявила,что не атакует гражданские объекты. Игорь Конашенков, пресс-секретарь Министерства обороны России, уточнил: "Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Проведенный анализ заявлений представителей Киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений: якобы имевший место авиаудар - полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории".

Тем временем представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил об особом внимании к возможным военным преступлениям на Украине. "Мы абсолютно точно поддерживаем усилия по документированию и расследованию сообщений о потенциальных военных преступлениях на Украине, - подтвердил он. - Мы видели очень достоверные сообщения о преднамеренных атаках на гражданское население, что, согласно Женевским конвенциям, является военным преступлением".

За две недели военных действий с Украины бежали более 2 миллионов человек, примерно две трети направились в Польшу. В ООН сообщили, что страну в общей сложности могут покинуть 4 миллиона граждан и больше.