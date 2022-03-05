Украина: режим тишины и эвакуация сорваны

Украина заявила, что российская сторона сорвала договорённости о прекращении огня, в связи с чем эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи пришлось остановить. По словам украинского вице-премьер-министра Ирины Верещук, "в направлении Мариуполь-Запорожье велись бои в районе населенного пункта Пологи-Орехово, что делало невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье".

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел из тяжелого оружия Волновахи. Как вы знаете, у нас была предварительная договоренность о том, что 5 марта с 9 часов утра мы создадим два гуманитарных коридора из Волновахи и Мариуполя. Хочу подтвердить тот факт, что Россия нарушила договорённости, достигнутые при посредничестве Красного Креста, не выполнила взятых на себя обязательств и обстреливает Волноваху", - сказала Верещук.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также заявил, что тысячи людей собрались для выезда из города, и автобусы только отъезжали, когда начался обстрел с российской стороны. Организация "Врачи без границ" сообщила, что в Мариуполе отключено электричество, в аптеках закончились лекарства, не хватает воды и продовольствия.

Минобороны России обвинило в нарушении режима тишины украинскую сторону. Представитель ведомства заявил, что "националистические батальоны" воспользовались соглашением "для перегруппировки и укрепления позиций", в связи с чем, по его словам, наступательные действия российских войск были возобновлены.

Бронетанковая колонна, которая двигалась к столице Украины, остановилась за пределами Киева, но российские военные нанесли сотни ракетных и артиллерийских ударов по городам и другим объектам по всей стране. Эвакуация людей из города Ирпень поездами сорвалась из-за повреждения колеи. Люди пытаются пересечь мост через реку Ирпень в 20 км от центра Киева, взорванный ранее украинскими военными, чтобы не пустить в столицу российскую технику.