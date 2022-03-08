Киев готовится к противостоянию

Уличные бои вспыхнули на окраинах Киева. В это же время, из столичных пригородов спешно эвакуируются самые беспомощные категории населения.

По мере обострения гуманитарного кризиса на Украине - США и ЕС пообещали ввести новые санкции против России.

Для эвакуации граждан, Москва вновь предлагает временное прекращение огня. Предыдущий вариант был отвергнут Киевом из-за гуманитарных коридоров ведущих на российскую и белорусскую территорию.

Закончился третий раунд переговоров между двумя сторонами, в ходе которого Украина заявила о незначительном прогрессе.

Михайло Подоляк, советник президента Киева:

- Мы получили некоторые позитивные результаты в плане логистики гуманитарных коридоров. Они будут изменяться, и мы сможем эффективнее оказывать помощь людям, которые сейчас страдают от российской агрессии. Что касается ключевого стратегического политического курса, который включает в себя прекращение огня, примирение и завершение боевых действий, то активные консультации продолжаются.

Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина:

- Мы надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам свои заверения. Кроме того, продолжалось обсуждение политических и военных аспектов, но это сложно и пока рано говорить о чем-то позитивном.

По инициативе турецкой стороны министры иностранных дел Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба договорились встретиться для переговоров в Анталии в следующий четверг.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из своего офиса в Киеве, в котором говорит, что ничего не боится и не собирается покидать Украину.

Между тем, столица Украины готовится к нападению, которое, вероятно, неминуемо произойдет.