Россия и Украина пробуют договориться

Россия заинтересована "выйти на какие-то договоренности с Украиной" - об этом в ожидании старта российско-украинской встречи в Беларуси заявил глава российской делегации. Владимир Мединский.

За считанные часы до запланированного старта встречи президент Украины Владимир Зеленский призвал "по неотложной процедуре" принять Украину в состав ЕС.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу с просьбой о немедленном вступлении Украины по новой специальной процедур, - отметил он. - Мы благодарны нашим партнерам за то, что они нас поддерживают. Но наша цель - быть со всеми европейцами и, самое главное, быть с ними на равных".

Сегодня - пятый день военных действий на Украине: на севере, востоке и юге республики российская армия ведет бои с украинскими вооруженными силами, с наступлением темноты обстреливаются крупные города. Накануне Владимир Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства - решение, взывавшее чрезвычайно серьезную реакции мирового сообщества.