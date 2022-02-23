Признание Россией ДНР и ЛНР. Реакции | Онлайн-трансляция

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день парламенты всех трех сторон ратифицировали соглашения, Совфед РФ разрешил ввести на территорию ДНР и ЛНР российских войск.

Реакция мировой общественность не заставила себя ждать. США, ЕС и ряд других стран ввели против России санкции. Германия заявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток—2".

Какую цену заплатит Москва? можно ли избежать войны? ограничится ли мировая общественность санкциями?