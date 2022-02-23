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Россия

Признание Россией ДНР и ЛНР. Реакции | Онлайн-трансляция

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 Ольга Кепински
Участник акции в поддержку решения России о признании независимости ДНР и ЛНР в Донецке
Участник акции в поддержку решения России о признании независимости ДНР и ЛНР в Донецке   -   Авторское право  Andrey Basevich/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день парламенты всех трех сторон ратифицировали соглашения, Совфед РФ разрешил ввести на территорию ДНР и ЛНР российских войск.

Реакция мировой общественность не заставила себя ждать. США, ЕС и ряд других стран ввели против России санкции. Германия заявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток—2".

Какую цену заплатит Москва? можно ли избежать войны? ограничится ли мировая общественность санкциями?

07:49
Правительство Австралии вводит 
экономические санкции в отношении России после ее решения признать 
независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 
в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
    "Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд 
экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные 
санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в 
Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с 
австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного 
государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной 
промышленностью", - сказал Моррисон, выступая на пресс-конференции. 
07:41
Количество эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 94 тысячи человек, сообщает источник ТАСС.
07:10
Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил о следующем:
— президент готов положить конец войне путем переговоров;
— начинается призыв резервистов;
— необходимости во всеобщей мобилизации пока нет;
— в стране объявлены налоговые каникулы;
— будет снижен НДС на бензин и дизель, налоговая нагрузка на бизнес также будет снижена
07:06

Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание сепаратистских регионов, и 27 физических и юридических лиц, обвиняемых в дестабилизации Украины.

Под ограничительные меры подпадают также несколько российских банков и государственных органов. ЕС намерен закрыть им доступ к своим финансовым рынкам и запретить финансирование суверенного долга России.

06:46
Первыми на решение России признать ДНР и ЛНР отреагировали за океаном. Президент США Джо Байден объявил сначала о введении санкции непосредственно против народных республик, а затем и против Москвы. В частности, под рестрикции Вашингтона подпадут суверенный долг РФ, российская элита и члены их семей, российские финансовые институты — ВЭБа и "военного банка" ПСБ. Также США совместно с Германией прорабатывают недопуск в эксплуатацию "Северного потока—2".

 