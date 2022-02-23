Признание Россией ДНР и ЛНР. Реакции | Онлайн-трансляция

Признание Россией ДНР и ЛНР. Реакции | Онлайн-трансляцияКомментарии
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день парламенты всех трех сторон ратифицировали соглашения, Совфед РФ разрешил ввести на территорию ДНР и ЛНР российских войск.
Реакция мировой общественность не заставила себя ждать. США, ЕС и ряд других стран ввели против России санкции. Германия заявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток—2".
Какую цену заплатит Москва? можно ли избежать войны? ограничится ли мировая общественность санкциями?
экономические санкции в отношении России после ее решения признать
независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом
в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд
экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные
санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в
Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с
австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного
государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной
промышленностью", - сказал Моррисон, выступая на пресс-конференции.
Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание сепаратистских регионов, и 27 физических и юридических лиц, обвиняемых в дестабилизации Украины.
Под ограничительные меры подпадают также несколько российских банков и государственных органов. ЕС намерен закрыть им доступ к своим финансовым рынкам и запретить финансирование суверенного долга России.