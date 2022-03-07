Украина-Россия: судебное противостояние

В Международном суде ООН запланированы первые слушания по иску Украины в отношении России. Киев настаивает на том, что Москва начала вторжение на основании ложных заявлений об актах геноцида в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины и в настоящее время осуществляет акты геноцида, подвергая жилые районы беспощадным обстрелам. Седьмого марта свои аргументы представляет украинская сторона, восьмого - российская.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты располагают достоверными свидетельствами нападений на мирных жителей на территории Украины.

"Мы видели весьма заслуживающие доверия сообщения о преднамеренных нападениях на мирных жителей, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Мы ознакомились с отчетами об использовании определенного вида оружия. Сейчас мы все это документируем", — сказал Блинкен.

В преддверии судебных слушаний официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал журналистам, что "вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой США".

Международное агентство по атомной энергии выразило "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что руководство Запорожской АЭС, перешедшей под контроль российских войск, теперь исполняет предписания военных. "Любые действия по управлению станцией требуется предварительно согласовывать с российским офицером", - говорится в сообщении.

Из-за военных действий Украину уже покинули более полутора миллионов человек. Вопросы размещения людей в странах ЕС и предоставления гуманитарной помощи Украине обсуждают в Монпелье министры иностранных дел Евросоюза. Эксперты ООН предполагают, что число беженцев достигнет четырех миллионов.

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