РФ даст мирным жителям возможность выйти

Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из четырех городов на Украине - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя; об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

В ночь на понедельник на южных и северных подступах к украинской столице продолжался обстрел. "Накануне здесь шли бои, танки, боевая техника противника, артиллерия, реактивные гранатометы вот там, смотрите, разрушен дом", - комментирует Олег, военнослужащий ВСУ.

Украинская сторона сообщает о новых жертвах среди мирного населения. Очевидцы из города Ирпень говорят о гибели в минувшие выходные двух детей. Российская сторона утверждает, что наносит удары исключительно по военным объектам, накануне командование сообщило, что будет продолжать обстреливать ОПК Украины в ближайшие дни.

Россия официально объявила,что завтра обстреляет нашу территорию. Наши заводы, наш оборонный комплекс. Большинство из них были построены десятилетия назад, еще советской властью, и строились они в городах". Владимир Зеленский, президент Украины.

"Россия официально объявила, что завтра обстреляет нашу территорию, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Наши заводы, наш оборонный комплекс. Большинство из них были построены десятилетия назад, еще советской властью, и строились они в городах. Сегодня эти комплексы находятся в условиях обычной городской среды, там работают тысячи людей, сотни тысяч живут рядом. Это убийство. Преднамеренное убийство".

Вопрос об обеспечении выхода мирному населению накануне обсуждался во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По данным ООН, с начала российского вторжения Украину покинули более полутора миллионов человек. Это самый масштабный кризис со времен Второй мировой войны. В Минобороны РФ предостерегли третьи страны от предоставления аэродромов украинским ВВС уточнив, что в это случае будут считать их вовлеченными в конфликт.

На сегодня запланирован третий раунд переговоров российской и украинской делегаций.

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