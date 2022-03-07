Львов: Галерея искусств превратилась в гуманитарный центр

Корреспондент Euronews Валери Горья рассказывает о происходящем во Львове.

"Я нахожусь во Львовской национальной галерее искусств на западе Украины. Этот известный культурный центр сейчас превратился в центр гуманитарной помощи.

Буквально за моей спиной вы можете видеть груды детских игрушек, пакеты с продуктами и одеждой, и прочие нужные людям предметы. Но именно игрушки напоминают нам о том, что эта война затрагивает все больше и больше мирных жителей.

С пятницы все новые объекты в Киевской области, Мариуполе и Харькове подвергаются обстрелам. Страдают мирные люди. Погибает все больше и больше мирных жителей. Потоки беженцев направляются в сторону запада Украины, в том числе в город Львов, которому гуманитарная помощь будет крайне необходима.

Здесь во Львове мне говорят о том, что люди приветствуют поддержку, которую оказывает международное сообщество. Однако здесь и сейчас украинцы ожидают, прежде всего, закрытия воздушного пространства над Украиной".