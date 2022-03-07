Львов: Гуманитарный штаб во Дворце искусств

Дворец искусств города Львова на западе Украины известен на всю страну. Война превратила его в Гуманитарный штаб, который работает беспрерывно. День и ночь сюда привозят тонны продуктов, одежды, медикаментов, памперсов, матрацев и одеял со всей Украины и из-за рубежа. После сортировки все перенаправляется в районы, наиболее пострадавшие от налетов российской авиации.

В Гуманитарном штабе круглосуточно работают десятки волонтеров со всех регионов страны. Они говтовят сухие пайки для военных, занимаются сбором и сортировкой доставленных вещей и продовольствия.

Юрий Попович, координатор Гуманитарного штаба, говорит:

"У нас здесь в любой момент есть несколько сотен добровольцев, и все помогают. Многие люди потеряли работу из-за войны. Многие предприятия прекратили работу, поэтому люди предпочитают не оставаться дома, они просто хотят делать что-то полезное".

Волонтёр Ярослав Кормушин до войны работал инженером-программистом.

"Итак, вот хранилище, - показывает он. - Вещи для новорождённых, детское питание. Там у нас есть долгосрочное хранилище для продуктов".

Ежедневно из Гуманитарного штаба отправляются посылки как нуждающимся мирным жителям, так и солдатам на передовой.

"Нам пишет очень много детей, - рассказывает Кормушин. - Они пишут письма солдатам. а мы доставляем их нашим военным в ящиках. Вот этот мальчик уверен, что мы победим. Поэтому мы не можем и думать о том, что мы не победим. Мы должны победить!"

Но моральная и гуманитарная помощь должна быть подкреплена срочными политическими решениями. Об этом говорят все, кого мы встречаем в этом центре. Они призывают лидеров западных стран ввести бесполётную зону над Украиной.

Соломия Теребух приехала сюда волонтёром после того, как бежала из Киева вместе со всей своей семьёй.

"На нас бомбы сыплются градом, - говорит она. - Что нам, украинцам, сейчас действительно нужно - так это закрытое небо. Закройте наше воздушное пространство. Пожалуйста, помогите нам, потому что происходящее ужасно для наших детей! Каждый день, просыпаясь, мы первым делом думаем о том, куда попадёт следующая бомба".

Другая задача волонтёров во Львове - патрулирование улиц и отслеживание диверсантов. Этим занимается общественная организация "Варта-1".