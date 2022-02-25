Новые санкции и запреты

Европейский совет завершил ночное заседание списком санкций, призванных нанести удар по российской экономике и убедить Москву остановить вторжение.

70% банков и государственных компаний окажутся под прицелом. Запрет на экспорт нефтяных и авиакомпаний сильно ударит по российской промышленности. Так же ЕС усложнит выдачу виз россиянам.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

- Президент Путин решил вернуть войну в Европу. Это полноценное вторжение на Украину, и это в первую очередь ставит под угрозу наш мирный порядок.

Эммануэль Макрон предложил сохранять возможности для переговоров с Россией.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

- Осуждая, вводя санкции, продолжая принимать решения и действовать, мы оставляем этот канал открытым, чтобы в тот день, когда все условия будут выполнены, мы сможем добиться прекращения боевых действий для украинского народа.

Согласованные с Западом санкции не будут включать отключение российских банков от платежной системы SWIFT, на чем настаивал Киев.

Джо Байден подчеркнул, что принятые меры наносят куда более сильный удар.

Джо Байден, президент США:

- Во-первых, санкции, которые были предложены в отношении банков, имеют равные последствия, а может быть, еще серьезнее, чем отключение от SWIFT. Во-вторых, этот вариант остается в запасе, но прямо сейчас Европа занимает другую позицию.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

Борис Джонсон заявил, что Англия введет запрет на полеты «Аэрофлота», а так же ограничит доступ российских банков к британской финансовой системе и запретит в стране проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии

- Япония включает заморозку российских активов банков и частных лиц, приостановку экспорта полупроводников и других важных товаров связанных с военными организациями в России.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии:

Премьер-министр Австралии обвиняет Китай в том, что он ослабляет торговые ограничения с Россией, тем самым протягивая ей руку помощи, в то время, когда весь мир пытается остановить российское вторжение на Украину.