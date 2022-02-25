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Мир

Цена санкций Евросоюза для России будет расти

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 Stefan Grobe
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Цена санкций Евросоюза для России будет расти
Авторское право  Afp

Евросоюз вводит новые санкции против России за её вторжение на Украину. Но в процессе их согласования мнения глав государств и правительств ЕС разделились. Большинство ожидает, что санкции постепенно повредят российскую экономику, но другие не считают их достаточно болезненными, чтобы остановить агрессию.

По настоянию Франции, Германии и Италии, имеющих тесные деловые связи с Россией, ЕС решил не закрывать ей доступ к международной платежной системе SWIFT, хотя такое наказание рекомендовал эксперт брюссельского Центра европейской политики:

«Если Россия больше не сможет активно участвовать в международной финансовой системе, это будет иметь для неё серьезные последствия, - сказал Фабиан Зулег. - Это сильно затруднит России управление своими финансовыми учреждениями и очень эффективно отрежет её от внешнего финансирования. По-моему, такой шаг очень бы помог".

Лидеры ЕС также обсуждали, но не приняли, предложение о сокращении импорта российских нефти и газа, не тронув таким образом основной источник дохода Москвы. Исключение из пакета санкций SWIFT и энергетики означает, что РФ может и дальше финансировать свою армию.

Премьер-министр Ирландии вообще считает новые санкции промежуточными, признавая, что они не причинят России немедленного ущерба:

«Со временем эти санкции подействуют, - сказал Микал Мартин. - Они не остановят того, что Россия сейчас делает на Украине, но с этого момента они представляют собой фундаментальный сдвиг в отношении и подходе европейцев к России».

Финансовые санкции должны коснуться 70% российского банковского сектора. Экспортные ограничения включают запрет на полупроводники и запасные части для самолётов Airbus. Это означает, что в среднесрочной перспективе российские авиакомпании будут терять свои лайнеры по мере их износа.

В совокупности санкции обернутся постепенным снижением в России уровня жизни. Лидеры ЕС рассчитывают, что это может разжечь народное недовольство и угрожать нынешнему режиму, который уже столкнулся со спорадическими протестами против развязанной им войны.