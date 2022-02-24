Украина просит мировое сообщество о мощной поддержке

Российские войска приближаются к Киеву. По последним данным, после ожесточенных боев ВС Украины вернули под свой контроль аэропорт "Гостомель", расположенный в 35 километрах от столицы.

Президент Украины издал указ о всеобщей мобилизации. Запрещен выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Боевые действия, которые в Москве называют специальной военной операцией из-за ситуации в Донбассе, ведутся сразу по нескольким направлениям.

Минобороны РФ сообщило, что по итогам дня, в частности, обеспечен выход российских войск к Херсону, а силы сепаратистских республик Донбасса прорвали украинскую оборону и продвинулись на 6-8 км. Чернобыльская зона и ЧАЭС взяты под контроль российскими войсками.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что утерян контроль над островом Змеиный, расположенным в Черном море вблизи границы с Румынией.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совещание с представителями российских деловых кругов. "То, что происходит, — вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Россия остается частью мировой экономики и в этой связи мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. Поэтому мне кажется что наши парнтенры должны это понять и не ставить пере собой задачу вытакливать нас из этой системы

Минздрав Украины сообщил о не менее 57 погибших, среди жертв есть мирные жители. Ранены около 170 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с лидерами многих стран и предупредил, что война постучит в их двери, если украина не получит мощную поддержку.

"Мы подчеркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — сказал Владимир Зеленский.

В Минобороне РФ утверждают, что удары по городам Украины не наносятся, а высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.