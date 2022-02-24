Украина: первые часы конфликта и первые жертвы

Вой сирен воздушной тревоги услышали жители Киева ранним утром в четверг. Россия объявила о начале военной операции, атаковав с воздуха объекты в разных частях Украины и направив в страну войска.

Ракетные удары были нанесены по столице, Харькову, Одессе, Днепру и Мариуполю. В Минобороны РФ заявили: цель атаки - военные инфраструктура, авиабазы, объекты ПВО, подчеркнув, что "угрозы для гражданского населения нет" .

Опасаясь за свою безопасность, многие украинцы спешат покинуть города. На выезде пробки, на автозаправках, в банках длинные очереди. Власти призывают людей не поддаваться панике, оставаться в своих домах. Объявив военное положение, президент Украины предпредил, что этот шаг Москвы может "стать началом большой войны на европейском континенте".

Владимир Зеленский, президент Украины: "Я говорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем Мишелем, Дудой, Науседой. Мы начинаем формирование антипутинской коалиции. Мы уже призвали мировых лидеров принять все возможные санкции против Путина, оказать масштабную поддержку в обороне, закрыть просторы над Украиной для агрессора. Нужно спасать, спасать демократический мир".

Кадры движения колонн российской военной техники со стороны Крыма обнародовали украинские пограничники. В заявлении Минобороны РФ говорится, что те "сопротивления не оказывают", "отдельные подразделения и военнослужащие массово покидают позиции". Генштаб ВСУ, напротив, докладывает, что по ряду направлений ведутся тяжёлые бои, чтобы остановить наступление противника.

Также в российском оборонном ведомстве утверждают, что со стороны вооруженные силы Украины идёт обстрел городов Донбасса, есть жертвы среди мирного населения.

Владимир Путин, президент России: "Терпеть всё это было уже просто невозможно, нужно было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства и боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании Народных республик Донбасса".

Российский президент мотивировал решение о начале спецоперации желанием "защитить жителей Донбасса". Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена оккупировать украинские территории и предостерёг другие страны от вмешательства в ситуацию.

Между тем, Киев сообщает о гибели 40 украинских солдат и десятков мирных жителей в первые часы конфликта, а также потерях с российской стороны, что Москва отрицает.