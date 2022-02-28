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Россия

Рубль на дне

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 Екатерина Гусева
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Рубль на дне.
Рубль на дне.   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Российский рубль сдает позиции: по информации на утро понедельника он упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Наблюдатели отмечают, что так рынок реагирует на нестабильность и вводимые санкции, которые еще не развернуты в полном объеме. На утро 28 февраля доллар стоит свыше 108 рублей, евро – 121 рубль с половиной.

Утренние торги на Мосбирже отменены. Ранее ЦБ России временно запретил брокерам производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках до отмены предписания.

Напомним, что после вторжения России на Украину в отношении финансовых институтов РФ были введены серьезные ограничения - отдельные структуры отключают от системы SWIFT, а активы Центробанка в западных странах замораживают.

Крупнейшие российские банки, в их числе Сбербанк, заверили своих клиентов, что новые санкции не скажутся на сохранности средств россиян на счетах.