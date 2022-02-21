Украина: западные инструкторы обучают "Грузинский легион"

Под Киевом тренируются новобранцы "Грузинского национального легиона". Это подразделение было создано в 2014 году из грузинских граждан и принимало участие в боях на востоке Украины. Сейчас, по утверждению командования легиона, это интернациональная команда из многих стран мира, включая даже Бразилию и Анголу.

Инструкторы из США и Великобритании, которые обучают новобранцев "Легиона", отказываются называть себя наёмниками: они утверждают, что сами решили приехать сюда и денег не получают.

Уильям, инструктор из США:

"Я был на контракте на Ближнем Востоке. Я увидел, что происходит здесь, и сказал "а к чёрту!" Запрыгнул на самолёт, и вот я тут. Лицо я не показываю потому, что пара ребят, которые показали лица, оказались в розыскных списках ФСБ. Так что я не хочу, чтобы меня пристукнули русские".

У "Грузинского легиона" и его лидера очень неоднозначная и непрозрачная история, однако в руководстве подразделения категорически отрицают всякую связь с экстремизмом и криминалитетом. Но совершенно не скрывают антироссийских настроений.

Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона":

"У моей семьи большая история борьбы против российской агрессии. Большинство моих предков погибли, сражаясь с русскими".

В непризнанных республиках Донбасса ещё в субботу была объявлена всеобщая мобилизация. Собирают мужчин от 18 до 55 независимо от опыта службы. А в понедельник, на фоне резкого обострения ситуации, в Луганске начали призывать и мужчин старше 55.

"Волнение есть, естественно, дурак только не волнуется. Я допущу так, что сейчас придут укронацисты и будут что, моих родителей убивать, или издеваться над детьми?", — говорит один из призывников.

В Донбассе заявляют об участившихся обстрелах с украинской стороны — в частности в районе Донецкого аэропорта, а в ночь на понедельник в Горловке сообщили о падении снарядов в районе школы.

В Киеве категорически отрицают, что отдавали приказы на обстрел и тем более наступление. Глава Минобороны Росии Сергей Шойгу также не исключает, что инциденты — результат действий не военного командования, а "националистических батальонов", расположенных вдоль линии соприкосновения.