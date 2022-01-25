В Нидерландах отменяют ряд ковидных ограничений

До завершения пандемии еще далеко. Однако в европейских странах, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса, ослабляют ограничительные меры. На этот раз об отмене ряда санитарных правил должен объявить кабинет министров Нидерландов.

Сейчас в королевстве закрыты бары, кафе, рестораны и культурные центры. Четверть начальных классов общеобразовательных школ находятся на карантине. Ранее мэры тридцати муниципалитетов обратились к правительству с петицией, в которой выразили недовольство санитарной политикой властей.

Пауль Депла, мэр города Бреда: "Я не могу объяснить, почему здесь, в городе Бреда, Икея открыта, а театр, где люди могут спокойно посмотреть спектакль, закрыт. В настоящее время общество воспринимает местную власть в виде полицейских и муниципальных сотрудников, в виде штрафов и дубинок. Но общество, испытывающее столь сильное давление, ожидает, что мы будем защищать его интересы и покажем, что мы вместе в эти трудные времена".

В Германии участники конференции федеральных и земельных властей договорились подготовить план отмены ограничений. Однако пока политики решили оставить в силе действующие меры.

Хендрик Вюст, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия: "Эксперты федерального правительства принимают во внимание перегрузку системы здравоохранения. Научный совет дал четкое предупреждение: процесс распространения инфекции требует поддержания и строгого соблюдения текущих мер".

В Хорватии оппозиционная партия "Мост" направила парламенту собранные подписи граждан страны для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортов. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже назвал инициативу бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях. В Хорватии от ковида вакцинировано всего 55% населения - это один самых низких показателей в странах ЕС.